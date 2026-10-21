وكشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن المبالغ الضخمة التي يجنيها أبرز نجوم كرة القدم من عقودهم مع الأندية واتفاقيات الرعاية والإعلانات.

وواصل رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، هيمنته على قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا في العالم، حيث تجاوزت عائداته السنوية ضعف ما يحصل عليه منافسه التقليدي ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي.

رونالدو يجني 300 مليون دولار سنويا

وفقا للتصنيف الذي نشرته مجلة "فوربس"، يُقدّر إجمالي الدخل السنوي لرونالدو بنحو 225 مليون جنيه إسترليني (300 مليون دولار).

ويتوزع هذا المبلغ بين مصدرين رئيسيين:

250 مليون دولار (187 مليون جنيه إسترليني): عائدات عقده مع نادي النصر السعودي.

50 مليون دولار (37 مليون جنيه إسترليني): عائدات اتفاقيات الرعاية والإعلانات والأنشطة التجارية.

ويعني ذلك أن رونالدو لا يتصدر القائمة بفضل راتبه الكروي وحده، وإنما أيضا بفضل قوته التجارية وقدرته على تحقيق إيرادات ضخمة خارج الملعب.

ميسي في المركز الثاني بـ145 مليون دولار

يتفوق الدخل السنوي لرونالدو بأكثر من الضعف على دخل منافسه التاريخي ميسي، الذي يُقدّر بنحو 109 ملايين جنيه إسترليني (145 مليون دولار) سنويا.

ويحصل النجم الأرجنتيني على نحو 70 مليون دولار سنويا من عقده مع نادي إنتر ميامي الأميركي.

كما يجني ميسي نحو 75 مليون دولار إضافية سنويا من عقود الرعاية والإعلانات والاتفاقيات التجارية، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تقرير "فوربس".

ورغم أن ميسي يحقق من أنشطته التجارية عائدات تفوق ما يحصل عليه من ناديه، فإن إجمالي دخله يبقى أقل بكثير من عائدات رونالدو.

وكان النجمان قد تنافسا لأكثر من عقد على لقب أفضل لاعب في العالم، وهي منافسة امتدت من المستطيل الأخضر إلى عالم الإعلانات والرعاية التجارية.

ويشكل مجموع دخل رونالدو وميسي وحدهما ما يقارب نصف إجمالي عائدات اللاعبين العشرة الأعلى دخلا في العالم، التي تبلغ نحو 706 ملايين جنيه إسترليني.

مبابي ثالثا بعد انتهاء عقده مع نايكي

جاء الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، في المركز الثالث بقائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم.

ويحقق مبابي نحو 75 مليون جنيه إسترليني سنويا (100 مليون دولار)، وفقا للتصنيف. وجاء ذلك بعد انتهاء اتفاقية الرعاية التي كانت تربطه بشركة "نايكي" الأميركية، والتي كانت تدرّ عليه نحو 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) سنويا.

ورغم انتهاء هذه الاتفاقية التجارية الكبيرة، حافظ النجم الفرنسي على موقعه بين اللاعبين الثلاثة الأعلى دخلا في كرة القدم العالمية.

هالاند رابعا بفضل مانشستر سيتي وعقود الرعاية

احتل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز الرابع بإجمالي دخل سنوي يُقدّر بنحو 64 مليون جنيه إسترليني (84 مليون دولار).

ويستفيد هالاند من عقده مع مانشستر سيتي، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع عدد من الشركات العالمية.

ومن بين أبرز شركائه التجاريين شركة "ريفولوت" للخدمات المالية، وشركة "نايكي" للملابس والمعدات الرياضية. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في زيادة عائداته السنوية وتعزيز موقعه بين أعلى نجوم كرة القدم دخلا.

فينيسيوس جونيور يكمل المراكز الخمسة الأولى

حلّ البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في المركز الخامس، بإجمالي عائدات سنوية تبلغ نحو 57 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار).

وجاء تقدمه في التصنيف بعد توقيعه عقدا جديدا مع النادي الملكي، تبلغ قيمته نحو 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) سنويا.

وتضاف إلى هذا المبلغ عائداته من اتفاقيات الرعاية والإعلانات، التي جعلته واحدا من أكثر اللاعبين تحقيقاً للأرباح في كرة القدم العالمية.

لامين يامال سادسا بعد عقده الضخم مع برشلونة

شهد التصنيف حضورا لافتا للنجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، الذي جاء في المركز السادس.

ويحقق يامال نحو 42 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار) سنويا، بعد توقيعه عقدا جديدا مع النادي الكتالوني العام الماضي.

وبحسب تقارير، تبلغ قيمة عقده مع برشلونة نحو 33.5 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) سنويا.

ورغم أنه لم يقدم حصيلة تهديفية كبيرة في بطولة كأس العالم، حيث سجل هدفا واحدا فقط، فإنه تُوّج بالبطولة مع المنتخب الإسباني.

وساهمت شهرته المتزايدة في تعزيز جاذبيته التجارية، إذ وقع اتفاقية شراكة مع علامة الأزياء الأميركية "أميركان إيغل".

وتعكس مكانة يامال في التصنيف حجم التحول الذي يشهده عالم كرة القدم، حيث أصبح اللاعبون الشباب قادرين على تحقيق عائدات مالية ضخمة في مراحل مبكرة من مسيرتهم.

ساديو ماني وجود بيلينغهام ضمن القائمة

جاء السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي ونجم ليفربول السابق، في المركز السابع بإجمالي دخل سنوي يبلغ نحو 41 مليون جنيه إسترليني (54 مليون دولار).

ويستفيد ماني من عقده مع النادي السعودي، الذي يُعد أحد أبرز الأندية المستقطبة للنجوم العالميين بعقود مالية مرتفعة.

أما الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، فاحتل المركز الثامن بعائدات سنوية تُقدّر بنحو 34 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار).

ويواصل بيلينغهام تعزيز مكانته بوصفه واحدا من أبرز نجوم كرة القدم، داخل الملعب وخارجه، خصوصاً بعد مشاركاته مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم.

ولا تقتصر مصادر دخله على عقده مع ريال مدريد، إذ يرتبط أيضا باتفاقيات تجارية مع شركات وعلامات عالمية بارزة من بينها شركة "أديداس" للملابس الرياضية، وعلامة الأزياء الفاخرة "لويس فويتون"، بالإضافة إلى علامة الملابس "سكيمز".

هاري كين يدخل القائمة للمرة الأولى

احتل الإنجليزي هاري كين، قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني، المركز التاسع، في أول ظهور له ضمن قائمة اللاعبين العشرة الأعلى دخلا في العالم.

ويحقق كين نحو 32 مليون جنيه إسترليني سنويا (42 مليون دولار). ويحصل المهاجم الإنجليزي على راتب أسبوعي يبلغ نحو 400 ألف جنيه إسترليني بموجب عقده مع النادي البافاري.

وتضاف إلى ذلك عائدات اتفاقيات الرعاية التجارية التي يرتبط بها مع عدد من الشركات، أبرزها شركة الأحذية الأميركية "سكيتشرز" وخدمة الذكاء الاصطناعي "جيميني" التابعة لشركة غوغل.

وساعدت هذه الاتفاقيات في رفع إجمالي دخله السنوي وإدخاله قائمة النجوم الأعلى أجرا للمرة الأولى.

محمد صلاح عاشرا بعد انتقاله إلى طرابزون سبور

واختتم النجم المصري محمد صلاح، أسطورة ليفربول الإنجليزي السابق، قائمة اللاعبين العشرة الأعلى دخلا في العالم، بإجمالي عائدات سنوية تبلغ نحو 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).

وجاء ذلك بعدما وقع صلاح عقدا ماليا كبيرا لمدة عامين مع نادي طرابزون سبور التركي.

وبحسب تقرير "فوربس"، يحصل اللاعب المصري بموجب عقده الجديد على راتب أسبوعي يبلغ نحو 363 ألف جنيه إسترليني.

بنزيما أبرز الغائبين عن قائمة الأغنى

يعد الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد السابق، أبرز الغائبين عن قائمة اللاعبين العشرة الأعلى دخلا.

وكان بنزيما قد حقق خلال الموسم الماضي عائدات بلغت نحو 78 مليون جنيه إسترليني (104 ملايين دولار).

لكن النجم الفرنسي غاب عن التصنيف بعدما أنهى عقده مع نادي الهلال السعودي، وأصبح لاعبا حرا دون نادٍ، وفقا لما أورده التقرير