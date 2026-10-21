وحسم سان جرمان المواجهة لصالحه بالفوز على برشلونة بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة تعتزم اتخاذ هذه الخطوة عقب نهاية المباراة، اعتراضا على لافتة ضخمة ظهرت في أحد مدرجات الملعب، وحملت عبارة "مذبحة على الطريقة الباريسية"، إلى جانب رسم لشخص يرتدي قميص باريس سان جرمان وقناعا مخيفا، ويحمل منشارا كهربائيا وهو يحطم شعار النادي الكتالوني.

وظهرت اللافتة قبل صافرة البداية، في مشهد زاد من حدة الأجواء الجماهيرية المحيطة بالمواجهة، التي تجمع اثنين من أبرز الأندية المتنافسة على الساحة الأوروبية.

واستوحت الجماهير الباريسية تصميم اللافتة من شخصية "ليذرفيس" في فيلم الرعب الشهير "مذبحة تكساس"، مع الاستعانة بقناع يرتبط بشخصية مايكل مايرز في سلسلة أفلام "هالوين"، في مزيج من الرموز المرعبة والرسائل الاستفزازية الموجهة إلى برشلونة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، لم تتعامل إدارة النادي الكتالوني مع اللافتة باعتبارها مجرد وسيلة لإثارة حماس الجماهير أو استفزاز المنافس، بل رأت أنها تجاوزت الحدود المقبولة للتعبير عن التنافس الرياضي، الأمر الذي دفعها إلى التوجه نحو تقديم شكوى رسمية إلى "يويفا".

ولم تقتصر مظاهر الاستفزاز الجماهيري على اللافتة، إذ رددت الجماهير المتعصبة لباريس سان جرمان هتافات مسيئة للنادي الكتالوني طوال اللقاء، كما أشعلت الشماريخ عقب تسجيل فريقها الهدف الأول.

ومن المنتظر أن ينقل برشلونة الواقعة إلى الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تسجيل اعتراضه الرسمي على ما حدث داخل المدرجات، دون أن تتضح حتى الآن العقوبات التي قد يواجهها النادي الفرنسي في حال تقدم برشلونة بشكواه.