وافتتح إليوت أندرسون التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 12، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة إثر تسديدة للأرجنتيني إنزو فيرنانديز.

وعزز فودين تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني في الدقيقة 34، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة ريكو لويس.

وفي الشوط الثاني، قلص آيك أثينا الفارق عن طريق ستافروس بيليوس في الدقيقة 52، قبل أن يرد سيتي سريعا بهدف ثالث سجله الفرنسي ريان شرقي في الدقيقة 57، بعد تمريرة من فودين.

وواصل الفريق الإنجليزي تفوقه، ليضيف فودين الهدف الرابع في الدقيقة 65، إثر تمريرة من ريكو لويس، قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 76، مستفيدا من عرضية البديل ريان ماكايدو.

سيتي يستعيد توازنه أوروبيا

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا.

واستعاد الفريق الإنجليزي توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، بنتيجة 4-2.

في المقابل، تجمد رصيد آيك أثينا عند 3 نقاط في المركز السابع والعشرين.

وشهدت المباراة تعديلات عديدة في تشكيلة مانشستر سيتي، أجراها المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في ظل ضغط المباريات، أبرزها غياب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على لايبزيغ الألماني في الجولة الرابعة، فيما يستضيف آيك أثينا ريال مدريد الإسباني.