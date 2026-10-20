وفاجأ فياريال أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله الجورجي جورج ميكوتادزه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز المدافع سيرجي كاردونا تقدم الفريق الإسباني بالهدف الثاني في الدقيقة 29.

ونجح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في تقليص الفارق لليفربول عند الدقيقة 34، قبل أن يدرك الأوروغواياني رونالد أراوخو التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينتهي بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه الهجومي، ليعود ماك أليستر ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65.

وبعد 3 دقائق فقط، أضاف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الرابع، ليكمل ليفربول عودته المثيرة في المباراة.

ورغم نجاح الكندي تاني أولواسي في تسجيل الهدف الثالث لفياريال، فإن الفريق الإسباني لم يتمكن من إدراك التعادل.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر وحامل اللقب.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.