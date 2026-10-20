وجاءت تصريحات تين هاغ (56 عاما)، خلال مقابلة جديدة مع موقع "ذا أثلتيك"، تحدث فيها بصراحة عن تجربته مع مانشستر يونايتد، الذي أقاله من منصبه في أكتوبر 2024.

ووجه المدرب الهولندي انتقادات حادة إلى المسؤولين السابقين عنه، متهما إدارة النادي بعدم دعمه بالشكل الكافي عندما حاول فرض قواعد الانضباط ومعاقبة اللاعبين الذين يخالفونها.

وشهدت فترة تين هاغ التي امتدت لعامين على رأس الجهاز الفني لـ"الشياطين الحمر"، سلسلة من الخلافات البارزة مع عدد من نجوم الفريق، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزيان جيدون سانشو وماركوس راشفورد.

واشتهر المدرب خلال تلك الفترة بشخصيته الصارمة ونهجه الحازم في التعامل مع اللاعبين، وحرصه على تطبيق قواعد الانضباط من دون استثناءات.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قراره استبعاد راشفورد من التشكيلة الأساسية خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وولفرهامبتون، بعدما استيقظ اللاعب متأخرا عن موعده ولم يلحق باجتماع الفريق في بدايته.

لكن تين هاغ يرى أن إدارة النادي لم تكن تقف دائما إلى جانبه عندما كان يتخذ مثل هذه القرارات التأديبية، حيث قال في حديثه لـ"ذا أثلتيك": "مسؤولو النادي يواصلون تكريس الثقافة السامة. إنهم يغذونها ويمنحون السلطة للاعبين".

وأضاف متحدثا عن راشفورد: "إنه لاعب مذهل عندما تكون عقليته في وضعها الصحيح. أظهرت دائما ثقتي به ومنحته فرصة اللعب. لكن عندما تضع معايير معينة، يتعين عليك أحيانا التدخل لتصحيح الأمور".

أزمة رونالدو

كان الصدام بين تين هاغ ورونالدو الأكثر شهرة وإثارة للجدل، خلال فترة المدرب الهولندي في مانشستر يونايتد.

وبلغ الخلاف ذروته في نوفمبر 2022، عندما أجرى رونالدو مقابلة شهيرة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، أعلن خلالها أنه "لا يحترم" تين هاغ.

وأدت تلك المقابلة، وما تضمنته من انتقادات للمدرب والنادي، إلى رحيل النجم البرتغالي عن "أولد ترافورد"، متجها إلى النصر السعودي.

وفي حديثه الجديد، تطرق تين هاغ إلى تأثير رونالدو داخل غرفة الملابس، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين لم يكونوا يمنحون كرة القدم أو مانشستر يونايتد الأولوية التي يستحقانها، مشددا على أنه "يتعين على اللاعبين أن يتصرفوا بمسؤولية، فهم يتحملون مسؤولية كبيرة. بالنسبة لبعضهم لم تكن كرة القدم الأولوية القصوى، وبالنسبة لآخرين لم يكن مانشستر يونايتد الأولوية الأولى".

ولم يحدد تين هاغ أسماء جميع اللاعبين الذين قصدهم بهذه الانتقادات، لكنه أدلى بهذه التصريحات في سياق حديثه عن نفوذ رونالدو وتأثيره داخل الفريق.

نجوم ريال مدريد السابقون

لم تقتصر انتقادات تين هاغ على رونالدو وحده، بل امتدت إلى مجموعة اللاعبين الذين سبق لهم اللعب في ريال مدريد الإسباني قبل انتقالهم إلى مانشستر يونايتد، في إشارة إلى المدافع الفرنسي رافاييل فاران، ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

واتهم المدرب الهولندي هؤلاء اللاعبين بـ"المساهمة في خلق اختلال في موازين القوة داخل غرفة الملابس، نتيجة اعتقادهم بأن لهم الحق في التأثير على القرارات الفنية وتحديد أسلوب اللعب".

وأوضح تين هاغ قائلا: "أستطيع القول إنني أعتقد أن هذا هو ما جلبته مجموعة ريال مدريد إلى الفريق. فكرة أن اللاعبين يتمتعون بالقوة ويريدون اتخاذ القرارات. في رأيي لم يكن ذلك مناسبا للمرحلة التي كان يمر بها مانشستر يونايتد. كانت القيادة تريد كرة قدم هجومية وديناميكية، بينما كان هؤلاء اللاعبون يريدون اللعب بالطريقة التي تناسبهم شخصيا".

وتحدث تين هاغ بصورة خاصة عن كاسيميرو، موضحا أن اللاعب البرازيلي "وصل إلى النادي بوصفه العقل المدبر لخط الوسط، والقادر على تنظيم اللعب وتوجيهه بفضل مهاراته في التمرير وقراءة المباريات، لكنه بدا لاحقا وكأنه فقد حماسه. لا أعرف ماذا قالوا له".

وتحمل العبارة الأخيرة تلميحا إلى احتمال وجود اختلاف بين ما كان كاسيميرو يتوقعه عند انضمامه إلى النادي، وبين الواقع الذي واجهه لاحقا، من دون أن يقدم تين هاغ تفاصيل إضافية بشأن ذلك.

وتكتسب تصريحات المدرب أهمية إضافية بالنظر إلى توقيتها، إذ جاءت بعد أقل من أسبوع على انتقادات علنية وجهها المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى إدارة مانشستر يونايتد.

وكان مارتينيز قد اتهم المسؤولين في النادي بعدم الاستثمار بالقدر الكافي في تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.