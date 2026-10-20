وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «بابارا بارك»، ليؤكد بدايته القوية مع طرابزون سبور، الذي انضم إليه الصيف الماضي بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وافتتح لاعب الوسط التركي أوزان توفان التسجيل في الدقيقة 21، بعدما تابع كرة ارتدت من حارس بشكتاش، قبل أن يحسم صلاح المواجهة في الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة.

وجاء هدف النجم المصري بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله فرانكولينو، ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ويمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة أمام أحد أبرز منافسيهم في الدوري.

ورغم استحواذ بشكتاش على الكرة معظم فترات المباراة، بنسبة قاربت 65 بالمئة، فإن طرابزون سبور نجح في استغلال الفرص الهجومية، مستفيدًا من تألق حارسه أندريه أونانا، الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة.

صلاح ينفرد بالصدارة

ورفع صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، رصيده إلى 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 8 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بين أبرز نجوم المسابقة.

ويتقدم النجم المصري بفارق هدف واحد على أقرب ملاحقيه في قائمة الهدافين، وهم إلدور شومورودوف وجيفت أوربان وفيدات موريكي، ولكل منهم 7 أهداف.

كما رفع صلاح رصيده إلى 9 أهداف في 11 مباراة بجميع المسابقات منذ انتقاله إلى طرابزون سبور.

وتكتسب أهداف صلاح أهمية إضافية بعدما سجل ثلاثية في شباك غلطة سراي، قبل أن يعود للتسجيل أمام بشكتاش، مؤكدًا قدرته على الحسم في المواجهات الكبرى.

طرابزون سبور يقترب من القمة

وبهذا الفوز، حقق طرابزون سبور انتصاره الرابع على التوالي تحت قيادة مدربه الألماني توماس رايس، ورفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد بشكتاش عند 15 نقطة في المركز الخامس، بينما يتصدر غلطة سراي الترتيب برصيد 19 نقطة.

ويمثل التألق المبكر لصلاح دفعة قوية لطموحات طرابزون سبور في المنافسة على المراكز المتقدمة، بعد نجاحه في استعادة أحد أبرز نجوم الكرة المصرية والعالمية إلى دائرة الأضواء من بوابة الدوري التركي.

وبات صلاح، بعد ثماني جولات فقط، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب هداف المسابقة، في بداية جديدة تؤكد استمرار قدرته التهديفية بعد سنوات من التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز. حرب لا تقتصر آثارها على السفن التي غرقت أو توقفت عن الإبحار.