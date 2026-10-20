وأعلن النادي، الإثنين، تعاونه مع الشرطة لتحديد المسؤولين عن الواقعة التي حدثت خلال مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وأظهر مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، شخصا يركل كرة رغبي من سطح قريب باتجاه ملعب "جي تيك كوميونيتي"، وبدت الكرة وهي ترتطم بسقف الملعب، بينما أظهر مقطع منفصل موظفين يحملونها بعيدا.

ويحيط بملعب برنتفورد عدد من المباني السكنية والتجارية، لكن "قرب المباني من المدرجات لا يجعل إرسال أجسام نحو الملعب تصرفا مقبولا"، وفق النادي.

وفي بيانه، أكد برنتفورد علمه بواقعة ركل جسم من مكان مرتفع نحو أرضية اللعب أثناء مباراة ليفربول، ووصف السلوك بأنه خطير وقد يتسبب في أذى بالغ.

وأوضح أن الواقعة أحيلت إلى الشرطة، وأنه يدعم الجهات المختصة في التحقيق لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي قد تصل إلى ملاحقة جنائية.

وشدد النادي على أن سلامة الجماهير والعاملين واللاعبين والمسؤولين خلال المباريات تحظى بأهمية قصوى، مؤكدا دعمه للجهود الرامية إلى اتخاذ إجراء بشأن الحادثة.

ولا تكشف المعلومات المعلنة هوية الشخص الذي ركل الكرة أو دوافعه، كما لم ترد تقارير عن إصابة أحد بسبب الواقعة.