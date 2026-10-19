وقال الاتحاد المصري، في بيان، إنه طلب رسميا الحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للعقوبات، لدراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيدا لاتخاذ إجراءات الاستئناف وفقا للوائح فيفا.

ولم يورد البيان تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى كل من الثلاثة أو الحيثيات التي استندت إليها لجنة الانضباط في قراراتها.

وجاءت العقوبات بعد مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم، التي انتهت بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16.

وكان حسام حسن قد صرح عقب المباراة بأنه لن يتابع بقية البطولة، متهما الفيفا بمجاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأسباب دعائية.

كما انتقد زيكو الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه، الذي أدار اللقاء، ووصف أداءه بالظالم، ملمحا إلى محاباة المنتخب الأرجنتيني.

وتبقى الأسباب التفصيلية للعقوبات، ومدى ارتباطها بهذه التصريحات، رهن الحيثيات التي طلب الاتحاد المصري الحصول عليها قبل المضي في الاستئناف.