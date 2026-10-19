وقال منسي في بيان نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، الاثنين، إن ما بدر منه خلال المباراة "جاء في لحظة حماس نتيجة ضغوط الملعب التي يتعرض لها اللاعبون"، مشيرا إلى أن "ذلك لا يبرر تصرفه في عالم الاحتراف".

وأكد مهاجم الزمالك اعتذاره للجماهير وإدارة النادي والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال وزملائه اللاعبين، معربا عن أمله في تقديم أداء أفضل خلال الفترة المقبلة، ومطالبا الجماهير بمواصلة دعم الفريق.

وكان جمال قرر إيقاف مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية، وإحالته للتحقيق.

وألقى منسي قميصه على الأرض عقب تسجيله هدف الفوز على الجيش الرواندي على ملعب الأخير، وهو ما اعتبره الجهاز الفني إساءة للنادي.

وسبق أن عاقب الجهاز الإداري اللاعب، الجمعة، بغرامة مالية مغلظة لم يتم الكشف عن قيمتها، قبل أن تأتي العقوبة الجديدة بإيقاف اللاعب.

ويستعد مدير الكرة بالنادي عبد الناصر محمد، لتقديم مذكرة إلى الشؤون القانونية بالنادي بشأن الواقعة، تمهيدا لبدء إجراءات التحقيق مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك موقف منسي من العودة إلى التدريبات الجماعية وفقا لنتائج التحقيق، الذي سيحدد الخطوة المقبلة في التعامل مع اللاعب.