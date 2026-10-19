وكان نادي نيس البادئ بالتسجيل عبر إيلي واهي في الدقيقة 18، قبل أن يرد ليون بهدفين عن طريق بافيل شولتس ولاعب الوسط الأميركي تانر تيسمان.

وواجه ليون ظروفا صعبة في الدقائق الأخيرة، حيث لعب بعشرة لاعبين خلال الـ20 دقيقة الأخيرة بعد طرد البديل كيتو ناكامورا إثر تدخل عنيف، كما ألغى الحكم هدفا سجله إيلي واهي بداعي التسلل في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع.

ويتفوق ليون على باريس سان جيرمان حامل اللقب وباريس إف سي وليل، الذين يملكون جميعا فارق أهداف بلغ "+5"، وعلى موناكو الذي يملك "+4".

ويعد ليون واحدا من بين خمسة أندية تمتلك 14 نقطة بعد مرور 7 جولات، لكنه انفرد بالصدارة بفضل فارق الأهداف الذي بلغ "+8".