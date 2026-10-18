وأنهت ثنائية بيدرو نيتو في ملعب هيل ديكنسون انطلاقة إيفرتون الخالية من الهزائم هذا الموسم، لكن فوز تشلسي طغت عليه فترة التوقف ​الطويلة بسبب إصابة الحارس الأرجنتيني في الشوط الثاني.

واصطدم مارتينيز وبرانثويت عندما أرسل كيرنان ديوسبري-هول ‌لاعب إيفرتون تمريرة عرضية من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، ورغم أن المدافع استعاد توازنه بعد تلقيه العلاج ‌إلا أن الحارس ‌الأرجنتيني احتاج إلى تدخل المسعفين.

وفي النهاية تم نقل الحارس (34 عاما) على نقالة خارج الملعب قبل أن يتم نقله للمستشفى مصابا بارتجاج في المخ، حيث أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأنه تعرض لإصابة في الفك جراء الاصطدام.

وقال مارتينيز، الذي كان ‌يرتدي ملابس المستشفى، على مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا للجميع على الرسائل. سارت العملية الجراحية على ما يرام. الأهم أننا فزنا وحافظنا على نظافة شباكنا. سنعود في غضون بضعة أسابيع".

وأجبرت إصابة مارتينيز مدرب تشلسي تشابي ألونسو على ⁠إشراك مايك بيندرز في ‌مباراته الأولى بالدوري الممتاز.

وساعد الحارس الشاب (21 عاما) تشلسي في الحفاظ ⁠على نظافة شباكه لأول مرة في الدوري منذ يناير الماضي.

ومن ⁠المرجح أن يضطر بيندرز، حارس المنتخب البلجيكي للشباب، لحراسة مرمى تشلسي حتى عودة مارتينيز للتدريبات.

ويستضيف ​تشلسي فريق توتنهام هوتسبير في ⁠الدوري، السبت المقبل، تليها ​مباراة الدور الرابع من كأس الرابطة على ملعب ليفربول في 28 أكتوبر الحالي ثم مباراة على أرضه في الدوري أمام مانشستر ​يونايتد بعد 3 أيام.

وقال ألونسو للصحفيين: "مايك يتمتع بشخصية مميزة. إنه شجاع ونحن نثق به تماما. قدم أداء جيدا. خاض مباريات الكأس، وكلما دعت الحاجة إليه مثل بقية اللاعبين، فإنهم قادرون على تقديم أداء جيد ​متى ‌دعت الحاجة لهم. الأمر كله يتعلق بالفريق، بأن يشعر جميع اللاعبين بأهميتهم وأن تتاح لهم الفرصة للتألق ​كلما دعت الحاجة، وهذا أمر إيجابي للغاية".