ورفع برشلونة رصيده التهديفي إلى 39 هدفا في المسابقة، بعدما قدم عرضا هجوميا قويا، تناوب على تسجيل أهدافه لامين يامال ورودري وجابرييل جيسوس وإريك جارسيا والبديل داني أولمو، بينما سجل فالنتين جوميز وعبد الصمد الزلزولي هدفي بيتيس، الذي أكمل معظم الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد فاكوندو برنال بسبب نطحه جمال.

وافتتح يامال التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما توغل من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا.

وأدرك بيتيس التعادل في الدقيقة 27، عندما استحوذ بابلو فورنالس على كرة مرتدة في الجهة اليمنى، وأرسل عرضية إلى جوميز، الذي ارتقى أعلى من الجميع ووضع الكرة برأسه في شباك جوان جارسيا.

واستعاد برشلونة تقدمه في الدقيقة 41، بعدما حول رودري، قائد منتخب إسبانيا، ركلة ركنية نفذها فيرمين لوبيز بضربة رأس قوية إلى الشباك.

واعتقد بيتيس أنه أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق بتسديدة مباشرة رائعة من جيوفاني لو سيلسو من خارج منطقة الجزاء، لكن الهدف ألغي بعدما اعتُبر أن كوتشو هرنانديز لمس الكرة بيده في وقت سابق من الهجمة.

وكاد جيسوس، المنضم من أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، أن يسجل بعد الاستراحة مباشرة، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل. ولم ينتظر طويلا، إذ انطلق جمال من الجهة اليمنى في الدقيقة 51، ومرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أسكنها الشباك بلمسة متقنة من داخل المنطقة.

وبعد دقيقة واحدة، قلص الزلزولي الفارق لبيتيس بتسديدة منخفضة إثر هجمة مرتدة، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه برنال إثر مشادة ونطحه جمال، الذي حصل بدوره على بطاقة صفراء بسبب الواقعة.

وعزز برشلونة تقدمه في الدقيقة 63، عندما أخفق ألفارو باييس في التعامل مع ركلة حرة نفذها جمال، لتصل الكرة إلى باو كوبارسي الذي هيأها برأسه أمام المرمى، وسجل إريك جارسيا بسهولة.

واختتم أولمو الخماسية في الدقيقة 81، بتسديدة مقوسة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، متقدما بخمس نقاط على أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثاني، بينما بقي بيتيس ثالثا برصيد 19 نقطة، ويأتي ريال مدريد رابعا وله 18 نقطة قبل استضافته إشبيلية، الأحد.

وفي وقت سابق، واصل أتلتيكو مدريد نتائجه الإيجابية بفوزه 1-صفر على إسبانيول، بفضل هدف متأخر سجله البديل أليكس باينا في الدقيقة 89، في مباراة اتسمت بالحذر بين الفريقين في برشلونة.

وأصاب كل فريق القائم خلال مواجهة تكتيكية متقاربة، قبل أن يتعاون البدلاء في أتلتيكو لحسم اللقاء في الدقيقة 89، عندما انطلق خوليان ألفاريز من الجهة اليسرى ومرر الكرة إلى باينا، الذي استقبلها عند حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية إلى الزاوية العليا.