وأوضح بيان مشترك أن القرار جاء بعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة البطولة، لضمان تقديمها بالمستوى الذي يليق بمكانتها العالمية ويلبي تطلعات اللاعبين والجماهير.

وأشار البيان إلى أن الجولة الآسيوية تتواصل مباشرة مع لاعبيها وأعضائها بشأن الجدول الزمني والخطوات المقبلة.

وتقدمت غولف السعودية بالشكر إلى اللاعبين والشركاء والجماهير على تفهمهم، مؤكدة الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.