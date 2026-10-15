وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، الخميس، قال كونسيساو: "أنا أتعلم من لاعبين كثر، وصلاح أسطورة من أساطير كرة القدم. أما بالنسبة لي فأنا لا أزال شابا وأحاول التعلم من الجميع لأواصل التطور".

ودفع يوفنتوس أكثر من 32 مليون يورو للتعاقد مع كونسيساو في صيف عام 2025.

وأضاف اللاعب صاحب الـ23 عاما: "أشعر براحة كبيرة هنا لأنني أحظى بثقة المدرب وزملائي في الفريق وجميع من في النادي، لكنني لا أشعر بالرضا التام لأن الفريق لا يحقق الانتصارات، وهذا واقع. التوقعات في هذا النادي عالية للغاية، ويتعين علينا تحسين بعض التفاصيل لنتمكن من تحقيق أهدافنا".

وحتى الآن، سجل اللاعب الدولي البرتغالي هدفا واحدا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، خلال 438 دقيقة لعبها في الموسم الجاري.

وبعد التعادل 1-1 أمام كالياري في الدوري، اعترف كونسيساو أن فريقه بحاجة إلى تحسين قدرته على اختراق دفاعات الخصوم التي تعتمد على التكتل في الخلف.

وأوضح لاعب يوفنتوس: "أعتقد أن التفاصيل الصغيرة هي التي صنعت الفارق في تلك المباراة، وهذا جانب يجب أن نتحسن فيه. كما أن مواجهة فرق تضع 11 لاعبا خلف الكرة يمثل تحديثا صعبا للغاية".

ويرى كونسيساو أن الحل يكمن في زيادة الفعالية الهجومية، حيث قال: "إذا طورنا فاعليتنا في الهجوم فأعتقد أن فرصنا في تحقيق الفوز ستصبح أفضل".

يشار إلى أن يوفنتوس يتواجد حاليا في المركز السادس بترتيب الدوري الإيطالي، بعد مرور 6 مراحل على انطلاق المسابقة.

ويمتلك فريق "السيدة العجوز" 11 نقطة، حيث يتأخر بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان ولاتسيو، اللذين يتقاسمان الصدارة.