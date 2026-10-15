وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "لسنا في عجلة من أمرنا"، لاتخاذ قرار بشأن البطولة الأبرز للمنتخبات في آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق كأس آسيا 2027 في السابع من يناير، في مدن جدة والرياض والخبر.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للصحفيين في زيوريخ بشأن القرار المتعلق بمصير البطولة: "يمكننا الانتظار حتى نهاية نوفمبر. الأوضاع قد تتغير بسرعة كبيرة نحو الأفضل أو الأسوأ في المنطقة، والأمر يتعلق بمتابعة ما سيحدث".

وتابع: "إذا احتجنا إلى اتخاذ قرار فسنفعل، لكن يمكننا تأجيل البطولة عاما إلى 2028 إذا اقتضت الحاجة، لكن في الوقت الحالي نراقب الوضع، وكل شيء يسير وفق الجدول المحدد".

ومؤخرا تم الإعلان عن تأجيل بطولة التنس الاستعراضية "سيكس كينغز سلام"، التي كان من المقرر أن يشارك فيها الصربي نوفاك جوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف، إلى نهاية ديسمبر المقبل.