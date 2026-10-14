وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، إيقاف فينيسيوس 4 مباريات، من بينها مباراة الكلاسيكو المقررة في 25 أكتوبر، بواقع مباراتين بسبب البطاقة الحمراء، ومباراتين إضافيتين بسبب احتجاجاته على قرارات الحكم، في قرار صدم جماهير الفريق الملكي.

وجاء الطرد بعدما شد الجناح البرازيلي شعر لاعب وسط فياريال الكندي ناثان صليبا خلال هجمة مرتدة، سجل منها هدفا اعتقد أنه منح ريال مدريد التقدم 2-0، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) لمراجعة الواقعة، ليقرر الحكم إلغاء الهدف وطرد اللاعب.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدف من دون رد، رغم إكماله اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 72.

وأبدى فينيسيوس غضبه عقب الطرد، ودخل في نقاش حاد مع الحكم، قبل أن يتدخل زملاؤه لاحتواء الموقف.

وعقب المباراة، نشر فينيسيوس رسالة اعتذار مقتضبة عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيها: "تستمر الفرحة، أعتذر لفريقي والجماهير"، من دون أن يوضح ما إذا كان اعتذاره يتعلق بالواقعة نفسها أم بترك فريقه منقوصا عدديا.

وفي وقت لاحق، أعاد اللاعب نشر مقتطفات من حالات تحكيمية رأى أنها تعكس تناقضا في القرارات، وعلق قائلا: "من يحصل على بطاقات صفراء وحمراء دائما هو فينيسيوس. يا للعار"، مرفقا عبارته بوجوه تعبيرية ضاحكة.

وفي سياق الجدل الذي أعقب المباراة، رفض المدير الفني لريال مدريد جوزيه مورينيو حضور المؤتمر الصحفي، وسط انتقادات أثارها إلغاء الهدف وطرد فينيسيوس خلال الواقعة ذاتها.