وقال موسم الرياض في ‌بيان: "يأتي هذا القرار ‌انطلاقا من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير، وبعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة البطولة، وما قد يترتب عليها من تأثير في جودة التجربة المقدمة للجمهور".

وكان من المقرر أن يشارك كارلوس ‌ألكاراز ونوفاك جوكوفيتش وألكسندر زفيريف وتيلور فريتز ‌في البطولة ⁠خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر، بينما انسحب حامل اللقب يانيك سينر بسبب الإصابة.

والبطولة حدث استعراضي يستقطب أبرز لاعبي العالم بفضل الجوائز المالية القياسية التي يقدمها.