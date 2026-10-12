وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أحمد الموسوي لوسائل الإعلام، عقب انتهاء اجتماع المكتب الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد، النجم المعتزل يونس محمود، إن "المكتب التنفيذي اتخذ قرارا رسميا بالتمسك التام بخدمات المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الاتحاد قرر منح المدرب أرنولد (63 عاما) كل الصلاحيات المطلقة، الفنية والإدارية، لضمان التحضير الأمثل لنهائيات بطولة كأس آسيا المقبلة".

وكانت بعض الجماهير ووسائل الإعلام العراقية قد طالبت الاتحاد بالاستغناء عن أرنولد، إثر الخروج من دور المجموعات في كأس الخليج 2027 التي أقيمت في السعودية.

وخرج العراق من "خليجي 27" بالقرعة التي أجرتها اللجنة المنظمة، بعدما تساوى مع نظيره العماني في النقاط (4) والأهداف وحتى البطاقات الملونة.

وتنتظر العراق مشاركة مرتقبة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث سيواجه منتخبات طاجيكستان وأستراليا وسنغافورة ضمن المجموعة الرابعة.

ونجح أرنولد، الذي تعاقد معه الاتحاد العراقي في مايو 2025، في قيادة المنتخب، بعد رحلة طويلة في الملحقين الآسيوي والعالمي، إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه، بعد غياب 40 عاما.