وقالت شرطة ميرسيسايد إن الضابط أصيب أثناء اعتقال أحد الأشخاص في شارع أنفيلد عقب المباراة، مشيرة إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، قبل السماح له بالعودة إلى منزله للتعافي.

وشملت الاعتقالات شخصا يشتبه في اعتدائه على شرطي، و5 أشخاص بتهمة ترديد هتافات مسيئة، وآخر للاشتباه في إثارته الشغب والاعتداء وهو في حالة سكر.

كما أوقفت الشرطة شخصين للاشتباه في تورطهما في شجار، وآخر بتهمة إلقاء مقذوفات على أرض الملعب.

وقالت رئيسة المفتشين ليان هوبين إن عناصر الشرطة كانوا يؤدون مهامهم لتأمين حركة الجماهير وتقليل الاضطرابات في الطرق المحيطة بالملعب.

وأضافت: "الضباط والمشرفون موجودون لحماية الجمهور والحفاظ على سلامتهم، ومن المخيب للآمال للغاية أن يتعرض ضابط لإصابة خطيرة أثناء أداء واجبه".

توترات بسبب مخالفات مانشستر سيتي المالية

وجرت المباراة وسط توترات مرتبطة بملف المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي، والتي أثارت جدلا واسعا في أوساط جماهير الدوري الإنجليزي.

وأطلق مشجعو ليفربول صيحات استهجان لدى إعلان تشكيلة مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة، ورددوا هتافات "ستهبطون.. ستهبطون"، في إشارة إلى احتمال تعرض النادي لعقوبة الهبوط في حال إقرار عقوبات بحقه.

ويواجه مانشستر سيتي اتهامات بارتكاب 114 مخالفة للوائح المالية للدوري الإنجليزي، فيما ينفي النادي ارتكاب أي مخالفات، ويطعن في القرار المتعلق بالقضية.