وأوضح النادي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه سيعلن عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول في وقت لاحق.

وجاء القرار بعد خسارة الصفاقسي على أرضه، السبت، بهدف دون رد أمام تقدم ساقية الدائر، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الممتاز، ويعد الممثل الثاني لولاية صفاقس في المسابقة.

ويحتل الصفاقسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الترجي، بعد مرور 5 جولات.

ويأتي رحيل الكوكي قبل أيام من مواجهة الصفاقسي المرتقبة أمام أكاديمية ديالو الإيفواري، السبت المقبل، خارج ملعبه، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.