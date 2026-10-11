ووضع القائد محمد هاني الأهلي في المقدمة في الدقيقة 39، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، غيّرت الكرة اتجاهها بعدما ارتطمت بأحد المدافعين، قبل أن تسكن شباك المهدي سليمان حارس الزمالك.

وأضاف البديل الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني بتسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى المهدي سليمان.

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على بيراميدز، الذي يستضيف سيراميكا كليوباترا الإثنين، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة التاسعة، عندما انطلق أحمد سيد "زيزو" من الناحية اليمنى وأرسل تمريرة عرضية قوية قابلها سفيان بنجديدة بتسديدة مباشرة علت العارضة.

وضغط الزمالك في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي تعامل مع الكرات العالية بنجاح.

وأنقذ شوبير مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 57، عندما تصدى بيد واحدة لضربة رأس من أحمد شريف، ليحافظ على تقدم الأهلي.

وكاد حسام أشرف أن يدرك التعادل بضربة رأس قوية في الدقيقة 79، لكن الكرة علت العارضة، وسط تراجع الأهلي للدفاع عن تقدمه.

وبعدها بدقيقة واحدة، طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء إثر سقوط الأنجولي شيكو بانزا داخل منطقة الجزاء، بعد التحام مع المغربي أشرف داري.

وبعدها مباشرة، أطلق البديل بقرار تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، ليعزز تقدم الأهلي إلى 2-صفر.

وفي وقت سابق اليوم، افتتح القناة والمصري البورسعيدي الجولة السادسة من المسابقة بالتعادل 1-1.

ومنح حازم أبوسنة التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 22، عندما تابع تسديدة زميله الغاني ماولي وايو، التي ارتدت من محمود حمدي حارس مرمى المصري، ليضع الكرة في الشباك.

وأدرك صلاح محسن التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

ورفع القناة رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، متقدما بفارق الأهداف على المصري البورسعيدي، الذي يحتل المركز الثاني عشر.