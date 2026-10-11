واستفاد مانشستر سيتي من النقص العددي في صفوف ليفربول، ليحقق فوزه السادس تواليا ويعزز صدارته للدوري بفارق 3 نقاط عن أرسنال حامل اللقب، بينما تلقى ليفربول خسارته الأولى هذا الموسم.

وبدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي مكثف، في ظل غياب السويدي ألكسندر إيزاك والهولندي كودي خاكبو والمجري دومينيك سوبوسلاي والفرنسي أوغو إيكيتيكيه بسبب الإصابة، لكن سيتي نجح في احتواء اندفاع مضيفه ومبادلته الهجمات.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل عبر الإسباني فيكتور مونيوز، غير أن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما تصدى لتسديدته ورد سيتي بمحاولتين للأرجنتيني إنزو فرنانديز وإيليوت أندرسون، لكن الحارس البرازيلي أليسون أبعد الخطر.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ليفربول فرصا للتقدم عبر الويلزي لويس كوماس والهولندي راين خرافنبرغ، قبل أن يقترب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من هز الشباك بتسديدة مرت بجوار القائم.

وتغيرت مجريات اللقاء في الدقيقة 62، عندما طرد خرافنبرغ بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليستغل السيتي التفوق العددي ويفتتح التسجيل بعد 3 دقائق عبر النرويجي إرلينغ هالاند، الذي تابع كرة ارتدت إثر محاولة لزميله البلجيكي جيريمي دوكو.

ورفع هالاند رصيده إلى 6 أهداف في 6 مباريات بالدوري، و8 أهداف في 8 مباريات بمختلف المسابقات.

وعزز دوكو تقدم الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 68، بعدما توغل من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة رائعة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى أليسون.

واختتم الفرنسي ريان شرقي ثلاثية سيتي في الدقيقة 78، إثر هجمة جماعية محكمة، ليحسم فريقه المواجهة بفوز عريض في معقل غريمه.