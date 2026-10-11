وسجل فينيسيوس هدفا اعتقد أنه جعل النتيجة 2-0 لصالح ريال مدريد، قبل أن يتدخل حكم الفيديو لمراجعة الواقعة التي شهدت شد اللاعب شعر منافسه ناثان ساليبا خلال بناء الهجمة، ليقرر الحكم إلغاء الهدف وطرد الجناح البرازيلي.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدف من دون رد، رغم إكمال الفريق اللقاء منقوصا عدديا منذ الدقيقة 72.

ماذا دار في غرفة الفار؟

وأظهرت التسجيلات أن حكم الفار أليخاندرو مونييز رويز، طلب من الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا مراجعة الواقعة، قائلا: "إيسيدرو، أنصحك بمراجعة اللقطة لتقييم ما إذا كان حدث سلوك عنيف خلال الهجمة التي أسفرت عن الهدف".

وبعد توجهه إلى شاشة المراجعة، أبلغ دياز دي ميرا طاقم التحكيم بأنه أصبح أمام الشاشة، ليرد عليه فريق الـفار: "حسنا، مما نراه، يقوم فينيسيوس بشد شعر لاعب من فريق فياريال. تندرج هذه الواقعة ضمن بناء الهجمة نفسها قبل تسجيل الهدف".

وطلب الحكم عرض لقطة واسعة لمتابعة تطور الواقعة وتحديد المرحلة الهجومية التي حدثت خلالها، بينما سُمع أحد أفراد طاقم تقنية الفيديو يقول: "هذه حالة تستوجب بطاقة حمراء".

وبعد مراجعة اللقطات، أعلن دياز دي ميرا قراره قائلا: "أليكس، بولي، بالنسبة لي سأستأنف اللعب باحتساب مخالفة وإشهار البطاقة الحمراء للاعب رقم 7 في الفريق المضيف، هل أنتم موافقون؟".

وجاء رد طاقم تقنية الفيديو مقتضبا: "موافقون"، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فينيسيوس ويلغي الهدف.

فينيسيوس يعتذر وينتقد التحكيم

وكان فينيسيوس قد أبدى غضبه عقب طرده، ودخل في نقاش حاد مع الحكم، قبل تدخل زملائه لاحتواء الموقف.

وبعد نهاية المباراة، نشر اللاعب البرازيلي رسالة اعتذار مقتضبة عبر حسابه على "إنستغرام"، كتب فيها: "تستمر الفرحة، أعتذر لفريقي والجماهير"، من دون أن يوضح ما إذا كان اعتذاره يتعلق بالواقعة نفسها أم بترك فريقه منقوصا عدديا.

وفي وقت لاحق، أعاد فينيسيوس نشر مقتطفات من حالات تحكيمية اعتبر أنها تظهر تناقضا في القرارات، وعلق قائلا: "من يحصل على بطاقات صفراء وحمراء دائما هو فينيسيوس. يا للعار"، مرفقا عبارته بوجوه تعبيرية ضاحكة.

كما رفض المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة، في خطوة جاءت وسط الجدل بشأن إلغاء الهدف وطرد اللاعب في اللقطة نفسها.