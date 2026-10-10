وحللت خدمة حماية اللاعبين أكثر من 17 مليون منشور وتعليق مرتبط بالبطولة، وصنفت 240 ألف حالة على أنها مسيئة بعد مراجعتها بشريا.

وشكلت العنصرية 20 بالمئة من الإساءات، مقابل 14 بالمئة لتهديدات العنف و12 بالمئة لكراهية الأجانب.

وحجبت أدوات الإشراف 9.2 مليون تعليق مسيء قبل ظهوره للجمهور، من أصل 60.7 مليون تعليق خضع للمراقبة عبر الحسابات الرسمية للفيفا والاتحادات المشاركة.

وأُحيل 786 حسابا إلى سلطات إنفاذ القانون للمراجعة، بينها 232 حسابا نشرت تهديدات شديدة الخطورة، وسط تحذيرات من تداعيات الإساءة على الصحة النفسية للاعبين وعائلاتهم.