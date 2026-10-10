وحقق "المدفعجية" فوزهم الخامس، بعد خسارة أولى مفاجئة ضد بيرنلي (0-3) في الجولة الماضية، ليرفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الثاني، مناصفة مع مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

أما ليدز فتجرع خسارته الأولى في الدوري، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس، ويستمر في سجله السلبي ضد أرسنال، إذ فشل في الفوز عليه في الدوري منذ 2003.

وتنفس أرسنال الصعداء بعد عودة قائده ديكلان رايس الذي خاض اللقاء منذ البداية، رغم غيابه عن المباريات الأربع مع منتخب "الأسود الثلاثة" للتوقف الدولي.

ودخل وصيف دوري أبطال أوروبا اللقاء أيضا منتشيا بخبر تجديد عقد مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إلى غاية 2030، لكنه فوجئ بالجرأة الهجومية لضيفه في أول 20 دقيقة، قبل أن يهدد الشباك لأول مرة عن طريق رأسية ضعيفة للألماني كاي هافيرتس (21).

وكان صاحب الأرض محظوظا بالحفاظ على نظافة الشباك في الفصل الأول، بفضل تألق حارسه الإسباني دافيد رايا الذي أنقذ الفريق عدة مرات، خصوصا بعد تصديه لتسديدة خطيرة للسويدي غابرييل غودموندسون (44).

وانهار الصمود الدفاعي لأرسنال، بعدما فاجأهم المدافع جيمس جاستن بهدف التقدم (55)، بعد تمريرة زاحفة متقنة من غودموندسون.

لكن ليدز لم ينتش طويلا بالهدف، بعد أن عدل سريعا الإيطالي ريكاردو كالافيوري النتيجة، من تسديدة أفلتت من يد الحارس جيمس ترافورد في الدقيقة 62.

وواصل أرسنال الضغط، لتسفر انتفاضته الهجومية عن هدف التقدم للبديل غيمارايس (70)، بعد تمريرة ساحرة من رايس بكعب القدم.