وأوضح الاتحاد في بيان، أن القسم غير الاحترافي بمجلس الانضباط قرر الجمعة بدء الإجراءات، للتحقق مما إذا كانت الوقائع المبلغ عنها في 7 أكتوبر تشكل مخالفات تأديبية.

وأضاف أن القرار تضمن فرض إيقاف احترازي غير تلقائي على اللاعب، بعد الإيقاف الاحترازي التلقائي الذي كان خاضعا له حتى بدء الإجراءات.

والسبت أحال الاتحاد القضية إلى لجنة التحقيق الانضباطي التابعة له، مؤكدا سرية الإجراءات حتى انتهاء التحقيق.

ويأتي التحقيق في سياق مغادرة رونالدو المعسكر والخلاف مع مدرب المنتخب جورجي جيسوس.

ولم يعلن الاتحاد أي عقوبة نهائية، إذ يظل الإيقاف الحالي إجراء احترازيا خلال النظر في القضية.