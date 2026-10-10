ويدخل الزمالك المستضيف، القمة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري منذ موسم 1948-1949، وسط أزمات إدارية مستمرة تسببت في إيقاف قيد الفريق هذا الموسم لأسباب تأديبية، بالإضافة إلى رحيل عدد من نجومه، على غرار البرازيلي جوان بيزيرا والمدافع حسام عبد المجيد.

ولا يبدو الأهلي أفضل حالا، إذ لا يزال متأثرا بالموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثالث، ليغيب هذا الموسم عن دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

ويتساوى الزمالك والأهلي في ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، إذ حقق كل منهما 4 انتصارات وتعادلا وحيدا، ليحتلا المركزين الثاني والثالث تواليا، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بالعلامة الكاملة.

ويتفوق الزمالك على غريمه بفارق الأهداف، إذ سجل 8 أهداف واستقبل هدفا واحدا، بينما سجل الأهلي 9 أهداف واستقبل 3.

ويبدو الوضع الفني للفريقين متشابها كذلك، إذ استمر معتمد جمال على رأس الجهاز الفني للزمالك بعدما حقق لقب الدوري الموسم الماضي.

ورغم إعلان جمال الرحيل بعد نهاية الموسم، فإن فشل إدارة الزمالك في استقدام مدرب أجنبي أعاده إلى مقعد القيادة من جديد، ليواصل الفريق الأبيض تحقيق نتائجه الجيدة معه.

ورغم النتائج الإيجابية بعد بقاء جمال، تسود حالة من عدم الرضا لدى عدد كبير من جماهير النادي بشأن المستوى الفني للفريق.

ويعتمد جمال على التألق اللافت لحارس مرماه المهدي سليمان، الذي لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد من ركلة جزاء في 5 مباريات، بالإضافة إلى تألق الفلسطيني عدي الدباغ والمهاجم حسام أشرف.

ويغيب عن الزمالك في القمة الثنائي محمد السيد وعمرو ناصر بسبب الإصابة، علما أن جمال فضّل إراحة فريقه بالكامل وخوض مباراة كأس رابطة الأندية أمام زد، الأربعاء، بفريق الشباب، ليتكبد خسارة بثلاثية نظيفة.

جماهير الأهلي غير راضية

من جهة أخرى، كانت بداية فترة المغربي الحسين عموتة على رأس الجهاز الفني للأهلي جيدة من حيث النتائج، إلا أن جماهير "الأحمر" لا تزال غير راضية عن الأداء.

واشتعل غضبها بعد التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الرابعة، إلا أن إدارة الأهلي أكدت دعمها لعموتة وثقتها في قدرته على إدارة الفريق فنيا في أكثر من مناسبة.

ويأمل عموتة في استمرار مواطنه أشرف بن شرقي في تألقه وقيادة الهجوم، مع استعادة صانع الألعاب إمام عاشور لياقته عقب فترة غياب طويلة، بينما ينتظر أن يبدأ المغربي سفيان بن جديدة في مركز قلب الهجوم.

ويغيب عن الأهلي قلبا الدفاع ياسر إبراهيم وعمرو الجزار بسبب الإصابة، فيما قد يظهر مغربي ثالث هو أشرف داري في خط الدفاع، بعدما شارك للمرة الأولى هذا الموسم في الفوز على بترول أسيوط في كأس رابطة الأندية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابا وإيابا في مباراتي الدوري الموسم الماضي بنتيجتي 2-1 و3-0، كما حسم المواجهة التي جمعت الفريقين في كأس السوبر المصرية بهدفين نظيفين، إلا أن الفريق الأحمر اكتفى بحصد المركز الثالث في الدوري، الذي توج به الزمالك للمرة الـ15 في تاريخه.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة بالدوري، إذ حقق 52 فوزا مقابل 29 للزمالك، وحسم التعادل 51 مباراة.

وسجل الأهلي 163 هدفا مقابل 113 للزمالك.

ويدير المباراة السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، بعدما تحمل الأهلي تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي للمباراة، التي نفدت تذاكرها بالكامل فور طرحها.

وتشهد الجولة السادسة مباريات أخرى، أبرزها لقاء المتصدر بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، رابع الترتيب، في مواجهة قوية الاثنين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.