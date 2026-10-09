وذكرت تقارير إخبارية محلية، الجمعة، أن المستثمرين الأميركيين مستعدون لبيع النادي إذا عثروا على مشتر مناسب يقود الفريق نحو المستقبل.

ووفقا لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن مجموعة فريدكين منفتحة على فكرة بيع نادي إيفرتون بالكامل. فبعد أن كانت تسعى في البداية إلى جذب استثمارات مقابل حصة أقلية، أصبحت المجموعة الأميركية مستعدة للتنازل عن حصة الأغلبية التي تمتلكها.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه رغم ذلك، لن توافق المجموعة على الانسحاب إلا إذا وجدت مشتريا قادرا على الارتقاء بالنادي إلى "مستوى جديد".

وكانت المجموعة قد اشترت حصة فرهاد مشيري البالغة 94 بالمئة في ديسمبر 2024، عبر ذراعها الاستثمارية في المملكة المتحدة، "راوندهاوس كابيتال".

وجلبت عملية الاستحواذ الاستقرار الذي كان النادي في أمس الحاجة إليه، بعد سلسلة طويلة من الأحداث وسنوات من الاضطرابات المالية.

ورغم استعدادها للبيع، تظل مجموعة فريدكين ملتزمة تماما بدعم النادي، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الملاك الحاليين لن يتعجلوا عملية الخروج، مضيفة أنهم مستعدون للاحتفاظ بالسيطرة على النادي حتى ظهور المشتري المثالي.

وفي أعقاب فترة انتقالات صيفية محبطة، أوضح المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس طبيعة علاقته المهنية بالملاك، كاشفا أنه نادرا ما يتحدث مباشرة مع دان فريدكين، رئيس المجموعة.

وقال مويس: "تواصلي الفعلي يكون مع أنجوس كينير، (الرئيس التنفيذي لإيفرتون)، فهو الشخص الذي أذهب لمقابلته. يليه ريشي (ماجيثيا)، ثم يأتي بعد ذلك رئيس عائلة فريدكين في أميركا. في الواقع، لا أجري أي محادثات مباشرة معهم".

ويحتل إيفرتون المركز التاسع حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 9 نقاط من مبارياته الخمس الأولى في المسابقة هذا الموسم، بعدما حقق انتصارين وثلاثة تعادلات، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن.