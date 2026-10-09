ونشرت الموسوعة، الخميس، خبر تكريم الجناح الشاب في مقر تدريبات أرسنال، تقديرا لأرقام حققها خلال الموسم الماضي، بالتزامن مع إدراجه في إصدارها الجديد المتخصص في كرة القدم لعام 2027.

وتختصر الشهادات 3 محطات في بداية مسيرته مع الفريق الأول: مشاركة أوروبية قبل بلوغ السادسة عشرة، وهدف في الدوري الإنجليزي، ثم ميدالية تتويج بالبطولة.

دوري الأبطال بعمر 15 عاما

بدأت أولى المحطات في 4 نوفمبر 2025، عندما دخل دومان بديلا خلال فوز أرسنال على سلافيا براغ بثلاثة أهداف دون رد.

وكان عمره آنذاك 15 عاما و308 أيام، ليصبح أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا، وفق غينيس.

هدف بعد انطلاقة من نصف ملعبه

في 14 مارس 2026، أضاف دومان رقما آخر خلال مواجهة إيفرتون، حين سجل في الوقت بدل الضائع ليحسم فوز أرسنال بهدفين دون رد.

وانطلق بالكرة من داخل نصف ملعب فريقه، قاطعا نحو 60 مترا قبل أن يودعها الشباك الخالية.

وبعمر 16 عاما و73 يوما، أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميدالية وشهادة ثالثة

اكتملت المجموعة عندما توج أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتسلم دومان ميدالية البطولة بعمر 16 عاما و144 يوما، بحسب العمر الذي اعتمدته غينيس لرقمه القياسي.

وبذلك أصبح أصغر لاعب يفوز بالبطولة، متجاوزا الرقم السابق للاعب مانشستر سيتي فيل فودين بفارق يزيد على عام.

وجاءت الشهادات لتوثق إنجازات حققها دومان في محطات مختلفة من الموسم الماضي، بينما نشر خبر التكريم مع صور اللاعب الشاب وهو يحمل شهاداته الثلاث، قبل أن يبلغ السابعة عشرة.