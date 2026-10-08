وأكد المدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، انطلاق جلسة الاستماع في موعدها بمدينة لوزان السويسرية، بحضور ممثلي الاتحادين المغربي والسنغالي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ومحامي الأطراف. وفق وسائل إعلام مغربية.

ويتعلق النزاع بقرار أصدره "كاف" في 17 مارس الماضي، اعتبر فيه السنغال منسحبة من المباراة النهائية، وسجل الفوز للمغرب بثلاثة أهداف دون رد. ويطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء القرار وإعلانه بطلًا للبطولة، وفق بيان رسمي لمحكمة التحكيم الرياضي.

وتتيح صلاحيات المحكمة عدة مسارات للبت في القضية أبرزها:

تثبيت القرار لصالح المغرب

ويتمثل السيناريو الأول في رفض الاستئناف السنغالي والإبقاء على قرار "كاف"، بما يثبت اعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب وفوز المغرب بنتيجة 3-0.

ويعني هذا المسار أن هيئة التحكيم لم تجد في الحجج والأدلة المقدمة ما يبرر إلغاء القرار المطعون فيه.

قبول الاستئناف واستعادة السنغال اللقب

أما السيناريو الثاني، فهو قبول الاستئناف وإلغاء قرار "كاف"، مع الاستجابة لطلب الاتحاد السنغالي إعلانه بطلا للبطولة.

وهذه هي النتيجة التي تطلبها السنغال في الاستئناف المسجل لدى المحكمة في 25 مارس.

إلغاء القرار وإعادة الملف إلى "كاف"

ويظل مسار ثالث ممكنا من الناحية الإجرائية، يتمثل في إلغاء القرار وإعادة القضية إلى الجهة السابقة للنظر فيها مجددا، بدل أن تحسم المحكمة بنفسها جميع جوانب النزاع.

فالمادة "R57" من قواعد المحكمة تمنح هيئة التحكيم صلاحية مراجعة الوقائع والقانون، وإصدار قرار يحل محل القرار المطعون فيه، أو إلغائه وإعادة الملف إلى الجهة التي أصدرته. وهذا احتمال مستند إلى صلاحيات المحكمة العامة، ولم يعلن أنه خيار تتجه إليه الهيئة في هذه القضية.

جلسة الاستماع

وأوضح ريب أن المرافعات تخضع لبرنامج زمني متفق عليه بين المحامين. وحيث تضم هيئة التحكيم 3 محكمين، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الألماني أولريش هاس والإيطالي لويجي فومالا.

وسبق أن أوضحت المحكمة أن الهيئة ستدخل مرحلة المداولات بعد الجلسة، وأن الحكم لن يصدر يوم 8 أكتوبر، دون تحديد موعد لإعلانه.