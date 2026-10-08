واستعرض ميسي (39 عاما) مسيرته الدولية في منشور على "إنستغرام"، مشيدا بعائلته ومتذكرا مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الأخرى، الذي توفي قبل نحو 6 أعوام.

وكتب ميسي: "لا أريد أن أنسى دييغو، الذي قاد بلادنا إلى المكانة التي تستحقها، والذي، كما قلت سابقا، ساعدنا في كل خطوة على الطريق، سواء كان هنا معنا أو من السماء".

وعمل الأسطورتان سويا في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، حيث قام مارادونا بتدريب، ميسي، الذي كان شابا وقتها.

وارتدى مارادونا شارة قيادة المنتخب الأرجنتيني وقاده للفوز بكأس العالم في المكسيك عام 1986، بينما قاد ميسي منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم في قطر 2022.

وفشل المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب كأس العالم في يوليو الماضي، بعدما خسر المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني بهدف نظيف في الولايات المتحدة.

وكتب ميسي: "بالأمس كانت مباراتي الأخيرة، افتقد بالفعل ارتداء القميص الأزرق والأبيض".

وأضاف: "أعلم أنني اتخذت القرار الصحيح. كانت رحلة مذهلة، مليئة بالفرح ولكن أيضا كانت هناك بعض اللحظات الحزينة. ولكنني متأكد أن كل خطوة فيها كانت تستحق العناء".

وحصد المنشور ملايين الإعجابات والتعليقات، بما في ذلك رسالة تقدير من كريستيانو رونالدو (41 عاما)، منافس ميسي القديم، الذي لا يزال مستقبله الدولي مع البرتغال غير محسوم.

وكتب رونالدو: "ليو، لقد دافعت عن بلدك للعديد من السنوات وكتبت قصة سيتم تذكرها دائما".

وأضاف: "لك كل احترامي على ما حققته مع المنتخب الأرجنتيني".

وشارك ميسي للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي في مباراة ودية أمام بنين على ملعب "مونومنتال" في بوينس آيرس، حيث سجل هدفا وصنع هدفين آخرين في المباراة التي انتهت بالفوز بنتيجة 3-0، ليختتم بذلك مسيرته الدولية التي امتدت لواحد وعشرين عاما.