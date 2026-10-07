وأنهى ميسي، البالغ 39 عاما، مشواره بقميص الأرجنتين بتسجيل هدف وصناعة هدفين في الفوز بثلاثية نظيفة على بنين، في مباراة ودية أقيمت في بوينس آيرس.

وفي المقابل، أصبح مستقبل رونالدو، البالغ 41 عاما، مع منتخب البرتغال موضع تساؤلات، بعدما غادر معسكر المنتخب غاضبا الأسبوع الماضي، اعتراضا على جلوسه على مقاعد البدلاء أمام النرويج.

ومع نهاية رحلة ميسي الدولية، استعرضت وكالة "بي إيه ميديا" أبرز أرقام النجمين مع منتخبي الأرجنتين والبرتغال.

أكثر من عقدين بقميص المنتخب

خاض ميسي مباراته الدولية الأولى عام 2005 أمام المجر، وكان يبلغ 18 عاما و24 يوما، بينما سجل رونالدو ظهوره الأول مع البرتغال أمام كازاخستان عام 2003، في سن 18 عاما و6 أشهر و15 يوما.

وخلال مسيرته الدولية، سجل ميسي 126 هدفا في 206 مباريات، بينها 11 ثلاثية "هاتريك".

أما رونالدو فسجل 146 هدفا في 234 مباراة، بينها 10 ثلاثيات.

رونالدو يتفوق تهديفيا.. وميسي في الصناعة

بلغ معدل ميسي هدفا كل 136 دقيقة، مقابل هدف كل 127 دقيقة لرونالدو.

لكن ميسي يتقدم في صناعة الأهداف، بعدما قدم 69 تمريرة حاسمة، لترتفع مساهماته التهديفية إلى 195، بمعدل مساهمة كل 88 دقيقة.

وفي المقابل، صنع رونالدو 45 هدفا، ليصل إجمالي مساهماته إلى 191، بمعدل مساهمة كل 97 دقيقة.

كأس العالم والألقاب

شارك النجمان في 6 نسخ من كأس العالم بين عامي 2006 و2026، وسجل ميسي 21 هدفا في 34 مباراة، مقابل 11 هدفا لرونالدو في 27 مباراة.

وعلى مستوى الألقاب الكبرى، توج ميسي بكأس العالم 2022، إضافة إلى لقب كوبا أميركا عامي 2021 و2024.

أما رونالدو، فتوج مع البرتغال بكأس أمم أوروبا 2016، إلى جانب لقب دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.