يأتي هذا في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الاتحادات الأعضاء الـ55 التابعة له لحضور قمة غدا الخميس في برلين، وسط مساعي أوروبية لاختيار رئيس جديد للفيفا.

ودفعت خطة إنفانتينو الفاشلة لخصخصة حقوق كأس العالم، التي تم الكشف عنها في يوليو الماضي، إدارة اليويفا إلى التحرك للإطاحة بإنفانتينو، وسط حالة من عدم الثقة في المسؤول السابق بالاتحاد الأوروبي.

وتشمل خطط يويفا إعداد شكوى جنائية ضد إنفانتينو في سويسرا بتهمة سوء الإدارة المالية المحتمل في صفقة خصخصة حقوق كأس العالم، وكذلك مطالبة المحاكم الأميركية بالكشف عن الأدلة المتعلقة بالقضية.

ويشكل أعضاء اليويفا الـ55 نحو ربع قوام الفيفا المكون من 211 اتحادا، الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التي ستقام في المغرب يوم 18 مارس.

ووفق وكالة أسوشيتد برس فقد ضمن إنفانتينو بالفعل تأييد نحو 90 صوتا، ولكن قبل الإعلان عن أي منافس محتمل له.

ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يبقى كتلة موحدة، في ظل حصول إنفانتينو على دعم من لاتفيا وأذربيجان، موطن أحد أبرز مساعدي رئيس الفيفا، كما التقى إنفانتينو أيضا بعدد من مسؤولي كرة القدم والحكومة التشيكية في براغ، الأربعاء.

وبحسب الوكالة، تبقى خطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للإطاحة بإنفانتينو مرهونة باستقرار "يويفا" على اختيار مرشح لمنافسة الرئيس الحالي للفيفا قبل حلول الموعد النهائي للترشح للانتخابات يوم 18 نوفمبر.