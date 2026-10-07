وأوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن الرئيس التنفيذي ريتشارد غارليك سلم أرتيتا العقد داخل الصندوق العتيق، الذي يتحول عند فتحه إلى مكتب صغير للكتابة.

هدية لأحد المؤسسين

وتعود قصة الصندوق إلى حفل أقامه نادي "دايل سكوير" للكريكيت، الذي كان يضم عاملين في مجمع "رويال أرسنال" لصناعة الأسلحة في وولويتش، يوم 4 أكتوبر 1886، احتفالا بنهاية الموسم.

وخلال الحفل، الذي حضره ديفيد دانسكين، أول قائد لأرسنال، اتُّفق على إضافة قسم لكرة القدم إلى نادي الكريكيت، لتبدأ بذلك قصة النادي.

وتولى إيلايجا واتكينز منصب سكرتير نادي كرة القدم، إلى جانب مهامه في نادي الكريكيت. وقدّم إليه الصندوق تقديرا لمساهمته في الموسم ودعما لعمله مع الناديين.

شاهد على البداية

وأشار أرسنال إلى أن الصندوق بقي محفوظا حتى اليوم، بوصفه قطعة تراثية شهدت نشأة النادي. ويضم سطحا للكتابة من جزأين متصلين بمفصلة، يشكلان عند فتحه سطحا مائلا لوضع الأوراق.

وتولى واتكينز لاحقا ترتيب أول مباراة لأرسنال، أمام "إيسترن واندررز" في 11 ديسمبر 1886، وانتهت بفوز الفريق 6–0. وبحسب النادي، فإن روايته كانت المصدر الوحيد لتفاصيل تلك المواجهة.

وقال غارليك إن تقديم العقد بهذه الطريقة شكل "صلة بين الماضي والحاضر والمستقبل"، مؤكدا أهمية الحفاظ على قيم أرسنال وتقاليده.

ويأتي استخدام الصندوق بالتزامن مع إعلان تمديد عقد ميكل أرتيتا حتى يونيو 2030، بعد قيادته الفريق إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.