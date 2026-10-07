ومنذ ‌توليه المهمة في ⁠2019، أعاد أرتيتا ⁠أرسنال ​إلى منصات التتويج، ⁠وكان ​أول إنجازاته قيادة ​الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول ​مع ‌النادي.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن أرتيتا قوله عقب توقيع العقد إن "هذه مجرد البداية"، مؤكدا اعتزازه بمواصلة العمل مع النادي.

وأضاف: "إنه لشرف أن أربط مستقبلي بالنادي، وأن أواصل العمل مع أشخاص استثنائيين يريدون الأفضل لأرسنال". وذكرت الصحيفة أن الاتفاق الجديد يمتد لأربع سنوات، بما يبقي المدرب في منصبه حتى 2030.

وقالت صحيفة "التايمز" إن العقد الجديد يضاعف راتب أرتيتا إلى نحو 20 مليون جنيه إسترليني سنويا (نحو 26.5 مليون دولار).