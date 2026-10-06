ويستعد مهاجم إنتر ميامي الأميركي، البالغ من العمر 39 عاما، لإسدال الستار على مسيرة دولية امتدت لأكثر من 20 عاما، بعدما أعلن في 31 أغسطس الماضي اعتزاله اللعب دوليا.

وقال ميسي عقب تسلمه الشهادة: "أشكركم كثيرا على هذا التكريم الرائع، لأنه يقدر كل ما قدمته في مجال الرياضة. حصولي على هذه الشهادة أمر رائع".

وتحدث قائد المنتخب الأرجنتيني عن مشاعره قبل مباراة الوداع، قائلا: "إنه يوم مميز بالنسبة لي. أعلم أنني أعيش لحظات صعبة للغاية. سأحاول الاستمتاع بالوقت الحالي. أنا هادئ، لكن كلما اقترب موعد المباراة، يزداد شعوري بالتوتر".

وأضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: "بدء اليوم بهذه الطريقة، مع هذا التكريم، يجعله مميزا للغاية. لذلك أشكركم وأحييكم بشدة".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين الأرجنتين وبنين عند الساعة 11 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وتوج ميسي مع الأرجنتين بكأس العالم عام 2022، وكوبا أميركا عامي 2021 و2024. كما حل وصيفا في كأس العالم عامي 2014 و2026، وفي كوبا أميركا أعوام 2007 و2015 و2016.