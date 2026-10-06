وكان دي مينور قد غادر الملعب للحصول على وقت مستقطع طبي بعد المجموعة الأولى، قبل أن يستأنف اللعب واضعا ضمادة كبيرة على فخذه الأيسر.

لكن اللاعب الأسترالي لم يتمكن من مواصلة المباراة، رغم فوزه بالشوط الأول من المجموعة الثانية، ليعلن انسحابه عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم جوكوفيتش 7-6 (3)، مقابل 1-0 في المجموعة الثانية.

وكان جوكوفيتش قد حسم المجموعة الأولى بصعوبة، قبل أن يتوقف اللقاء بسبب إصابة منافسه.