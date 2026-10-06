وعاد نجم النصر السعودي إلى تدريبات ناديه، بحسب تقارير إعلامية، بينما استمرت الأسئلة عن علاقته بالجهاز الفني والدور الذي يمكن أن يؤديه مع البرتغال.

وتبرز 3 ملفات لفهم الأزمة، من دون اعتبارها أسبابا نهائية لمغادرته، ما دام اللاعب لم يقدم تفسيره التفصيلي.

1. إحماء ولا مشاركة

بدأ الخلاف بالظهور خلال فوز البرتغال على النرويج، حين بقي رونالدو على مقاعد البدلاء رغم إجرائه عمليات الإحماء استعدادا للدخول.

وتحدثت تقارير عن تفاهم بشأن إمكانية مشاركته بديلا، قبل أن يقرر جيسوس إنهاء اللقاء دون إشراكه.

وتمنح هذه التفاصيل الواقعة معنى يتجاوز مجرد استبعاد لاعب من التشكيلة الأساسية، فهناك فارق بين معرفة اللاعب مسبقا أنه لن يشارك، وبين استعداده للدخول وانتظار القرار ثم انتهاء المباراة دون منحه دقائق.

لكن ما لم يحسم علنا هو حدود التفاهم بين الطرفين: هل كانت المشاركة وعدا محددا، أم احتمالا مرتبطا بسير المباراة؟.. هذا الاختلاف في فهم ما اتفق عليه يظل أحد محاور الأزمة.

2. مكانة القائد وسلطة المدرب

يتعلق الملف الثاني بالدور الفني لرونالدو (41 عاما) داخل المنتخب الذي يقوده جيسوس.

فالنقاش لم يعد حول وجوده في القائمة فقط، بل حول توقيت مشاركته وعدد الدقائق التي يحصل عليها، وإمكانية استخدامه بديلا في بعض المباريات.

وبحسب "رويترز"، غادر رونالدو المعسكر بعد عدم مشاركته أمام النرويج ومعرفته بأنه لن يبدأ المباراة التالية أمام الدنمارك.

ومن هنا يظهر التحدي أمام الطرفين: المدرب يريد الاحتفاظ بسلطته في اختيار التشكيلة، بينما تفرض مكانة رونالدو، بوصفه قائد المنتخب وهدافه التاريخي، حساسية إضافية على طريقة إدارة القرارات والتواصل بشأنها.

ولا يعني ذلك أن اللاعب رفض بصورة معلنة كل دور جديد، أو أن الجهاز الفني قرر الاستغناء عنه، فكلا الاستنتاجين يتجاوز ما أعلن حتى الآن.

3. الاعتذار والوساطة

دخل بروينسا على خط التهدئة، وأكد أن رونالدو لا يزال ضمن خطط المنتخب، واصفا الواقعة بأنها "سوء تفاهم" ينبغي التعامل معه داخليا.

لكن تصريحات جيسوس بشأن الاعتذار أضافت بعدا آخر للنقاش، فقد نفى تقديم اعتذار لرونالدو، وتمسك بموقفه الفني، مع إبقاء إمكانية العودة قائمة.

وهنا تختلف إعادة فتح الباب عن تسوية الخلاف، لأن التصريحات تؤكد أن القطيعة ليست نهائية، لكنها لا تثبت أن الطرفين توصلا إلى تفاهم جديد بشأن المشاركة أو طريقة التعامل مع مواقف مشابهة.

كما لا توجد تصريحات من رونالدو تؤكد شعوره بالخذلان من زملائه، ولذلك لا يمكن تحويل مواقف غرفة الملابس إلى سبب محسوم للأزمة.

العودة تحتاج موقفا واضحا

لم يعلن رونالدو اعتزاله الدولي، ولم يغلق جيسوس أو الاتحاد البرتغالي الباب أمامه، لكن هذه المعطيات لا تكفي وحدها لتأكيد عودته في التجمع المقبل.

وقد توفر فترة التوقف الدولي في نوفمبر مؤشرا جديدا، سواء عبر قائمة المنتخب أو تصريحات الأطراف، دون اعتبارها موعدا مؤكدا لإنهاء الخلاف.

ويبقى السؤال الفني الأهم: كيف يمكن الحفاظ على تأثير رونالدو داخل المنتخب، مع منح المدرب حرية تحديد دوره؟ الإجابة تحتاج إلى تفاهم واضح بين الطرفين، وإلى رواية اللاعب التي لم يقدمها بالتفصيل بعد.