وبدا أن الكرة أصابت أحد المشجعين في وجهه، إذ ظهر وهو ينحني إلى الأمام في مقعده ممسكا بوجهه، مما أدى إلى توقف المباراة.

وتحدث حكم الكرسي محمد لحیاني مع ميدفيديف ومسؤولين في البطولة، قبل أن يستبعد اللاعب الروسي من المباراة بعد عدة دقائق.

وجاء قرار الاستبعاد بينما كان جوكوفيتش يرسل لحسم المباراة، متقدما بنتيجة 7-5 و5-3.

ووضع المتفرج، ⁠الذي ​كان جالسا في الصف الأول، يديه ​على عينه اليسرى، وبدا أنه يعاني ألما وهو يغادر ​المدرجات ‌بمساعدة موظفي الملعب.

وعقب اللقاء، قال مدفيديف إنه يعتذر بشدة بعد إصابة أحد المشجعين.

وأوضح للصحفيين عقب اللقاء: "أعتذر بشدة للمشجع، أولا وقبل كل شيء"، مضيفا أن ما حدث كان "حادثا بنسبة 100 بالمئة"، وأنه يود الاعتذار للمشجع شخصيا.

وسيلعب جوكوفيتش في النهائي أمام الأسترالي أليكس دي مينور، الذي تأهل في وقت سابق من الإثنين مستفيدا من انسحاب منافسه البولندي هوبرت هوركاتش، إثر معاناته إصابة خلال المجموعة الثانية.