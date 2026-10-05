وقال الاتحاد المصري، في بيان، إن لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح اختارت طاقما سلوفينيا للمباراة، يضم يوري برابروتنيك وجريجا كورديز مساعدين، ودافيد شمايتس حكما رابعا.

ويتولى ماتي يوج مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، بمعاونة دافيد غابروفيتش.

وبحسب الاتحاد، ينتمي أوبريونوفيتش إلى قائمة حكام النخبة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ويحمل الشارة الدولية منذ عام 2017.

وكانت آخر مباراة دولية للمنتخبات أدارها الحكم السلوفيني مواجهة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، يوم 28 سبتمبر الماضي.