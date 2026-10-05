وجاءت تصريحات هالغريمسون عقب تعادل المنتخبين 1-1، الأحد، في مباراة أقيمت من دون جمهور على ملعب محايد في صربيا، وقال إنه لا يرى ضرورة لتكرار المواجهة، مع إقراره بأن القرار يعود إلى اليويفا، مشيرا إلى الدعم الذي تحظى به فلسطين في أيرلندا والضغوط التي واجهها المنتخب خلال الأسبوعين الماضيين.

ولا تخضع جميع المواجهات الأوروبية لاحتمالات القرعة، إذ يفرض اليويفا، بناء على قرارات لجنته التنفيذية، قيودا تمنع جمع منتخبات معينة في مجموعة واحدة.

وبحسب إجراءات قرعة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، حظر وقوع البوسنة والهرسك وكوسوفو في المجموعة نفسها، وأوضح اليويفا أن مواجهات أخرى محظورة لم يكن ممكنا حدوثها أصلا، لوجود المنتخبات المعنية في مستويات مختلفة من البطولة.

أما أيرلندا وإسرائيل، فقد أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة إلى جانب النمسا وكوسوفو.

وتشمل قيود الفصل مسابقات الأندية أيضا، فإجراءات قرعة كأس أوروبا للسيدات للأندية لموسم 2025-2026 تمنع مواجهات بين فرق من صربيا وكوسوفو، وأرمينيا وأذربيجان، وأوكرانيا وبيلاروسيا.

سبق موقف المدرب تحرك من الاتحاد الأيرلندي لتجنب مواجهة إسرائيل في القرعات المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد دافيد كوريل إن اليويفا أبلغه بعدم إمكان ذلك، لأن البلدين لم يدخلا في نزاع مباشر.

لكن الاتحاد الأوروبي أوضح في بيان سبتمبر الماضي، أن طلبات الفصل تدرس حالة بحالة، مع مراعاة عوامل عدة، خصوصا العلاقات التي تنطوي على مخاطر أمنية.

وبذلك، فإن غياب النزاع المباشر يمثل التفسير الذي نقله المسؤول الأيرلندي، وليس شرطا وحيدا معلنا يحكم جميع قرارات الفصل.

وبدلا من منع المواجهة، جرى تعديل مكان إقامتها وظروف حضورها، وأعلن الاتحاد الأيرلندي أن يويفا وافق على طلب نقل مباراة الرابع من أكتوبر إلى خارج أيرلندا، وإقامتها على ملعب محايد من دون جمهور، قبل اختيار مدينة باتشكا توبولا الصربية لاستضافتها.

ومع ذلك، استمر الجدل المحيط بالمباراة، فقد أثار انحناء رؤوس لاعبي أيرلندا أثناء النشيد الإسرائيلي انتقادات من الحكومة الإسرائيلية، بينما شهدت الفترة المحيطة باللقاء خلافات في المؤتمرات الصحفية.

كما أثير ادعاء بتعرض أحد أفراد الجهاز الفني الأيرلندي للبصق من جانب لاعب إسرائيلي، وأكد هالغريمسون علمه بالادعاء، لكنه قال إنه لم يشاهد الواقعة.

ويختلف منع مواجهة بين منتخبين عن تعليق مشاركة أحدهما في البطولات، فالفصل في القرعة يسمح للطرفين بمواصلة المنافسة أمام منافسين آخرين، بينما يوقف التعليق مشاركة المنتخب أو الأندية المشمولة بالقرار.

وكان الاتحاد الأيرلندي قد صوت، في نوفمبر 2025، لصالح تقديم طلب إلى اليويفا لتعليق مشاركة إسرائيل في مسابقاته للمنتخبات والأندية، وهو مطلب يتجاوز تجنب مواجهتها.

وفي سابقة منفصلة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واليويفا، في 28 فبراير 2022، تعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في مسابقاتهما حتى إشعار آخر، عقب انلاع الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن تطبيق إجراء مماثل في حالة أخرى يتطلب قرارا مستقلا من الهيئات المنظمة.