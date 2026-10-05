وتوترت الأجواء بين الفريقين خلال فترة الاستراحة، وسط حديث عن تعرض أحد أفراد الجهاز الفني الأيرلندي للبصق من جانب لاعب إسرائيلي.

وقال هالغريمسون: "لا أريد التورط في ذلك، لكن الأمور كانت على هذا النحو خلال المباراتين. الأجواء متوترة وهناك الكثير من المشاعر".

وأضاف: "كان هناك اتهام بالبصق على شخص لكنني لم أر ذلك. لا نريد الحديث عن هذا. ستتم مراجعة الأمر على الأرجح مثل كل شيء آخر حدث بين الفريقين".

ونقلت وسائل إعلام عن هالغريمسون قوله: "شعرت أنهم كانوا يحاولون ترهيبنا منذ صافرة البداية، لكنني أشيد كثيرا باللاعبين لتمسكهم بالهدوء. كان من الممكن أن تتحول المباراة إلى سلسلة من البطاقات الصفراء والحمراء، لكننا حافظنا على رباطة جأشنا، وكان اللاعبون متماسكين وسيطروا بشكل جيد على مشاعرهم".

في المقابل، قال المدير الفني لإسرائيل ران بن شيمون إنه لم يشاهد واقعة البصق، مضيفا: "في فترة الاستراحة كنت في غرفة الملابس مع أفراد الجهاز الفني. لم أر أي شيء. عندما تتاح لي فرصة التحقق مما حدث سأعود إليكم".

وتصاعد التوتر بين المنتخبين منذ مباراتهما السابقة في المجر، التي انتهت بفوز أيرلندا بثلاثية نظيفة، وسط اتهامات متبادلة بسلوكيات مسيئة.

وقال بن شيمون ردا على سؤال بشأن استهداف لاعب الوسط الأيرلندي جايسون مولومبي: "الأمر لم يكن شخصيا ضد مولومبي. نحن لا نفعل ذلك. لسنا من هذا النوع. من الصعب جدا أن تصدقونا لكنني لن أطلب من لاعب أن يتعمد اللعب بعنف ضد منافس".

وتعد أيرلندا من ‌أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب إسرائيل على غزة، واختار الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم إقامة المباراة في صربيا من دون جماهير، وسط ضغوط للانسحاب ‌من المباريات.