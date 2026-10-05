وغادر رونالدو معسكر البرتغال بعدما ظل على مقاعد البدلاء من دون أن يشارك في الفوز على النرويج، وعلمه أنه لن يبدأ مباراة الدنمارك التالية.

وقال لاحقا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه سيشرح أسباب ‌مغادرته "في الوقت المناسب".

وقال جيسوس للصحفيين بعد فوز البرتغال 2-1 على النرويج، الأحد، في ‌دوري الأمم الأوروبية: "إذا أراد ذلك فسيعود للمنتخب الوطني. يمكننا التحدث قبل المعسكر التالي، لكن كريس هو من سيقرر".

وأضاف المدرب: "هو من يجب أن يقرر كيف يريد إنهاء مسيرته مع المنتخب. في أول معسكر لي قلت ‌له أنا بحاجة لك، أحتاجك أن تكون ‌قريبا مني سواء ⁠لعبت أم لم تلعب، أنا بحاجة لك. الآن أقول الشيء نفسه".

وفازت البرتغال حاملة اللقب، 4-2 في الدنمارك من دون رونالدو، ثم تغلبت على النرويج ⁠لتحافظ على سجلها ‌المثالي في المجموعة الرابعة من المستوى الأول، وتحجز مقعدها في ⁠دور الثمانية بدوري الأمم.

وسجل رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ⁠في العالم 5 مرات، 146 هدفا في 234 مباراة دولية، ليصبح الهداف التاريخي للبرتغال والأكثر ​مشاركة في عدد المباريات.

كما ⁠قال رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيدرو بروينسا إن رونالدو لا يزال جزءا من خطط المنتخب، واصفا الواقعة بأنها سوء تفاهم يجب حله داخليا.

وقال بروينسا للتلفزيون البرتغالي: "إنه في المنتخب الوطني بفضل جدارته الرياضية، وهذا أمر لا يقبل الجدل. علينا أن نحيي كريستيانو رونالدو".

وفي فترة التوقف الدولي التالية، تستضيف البرتغال منتخب الدنمارك في 14 نوفمبر المقبل، قبل أن تزور ويلز يوم 17 من الشهر ذاته.