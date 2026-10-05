واستأنف المنتخب السعودي تدريباته، مساء الأحد، في إطار استعداداته لملاقاة الإمارات في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج (خليجي 27).

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أن الفريق أدى حصته التدريبية داخل الصالة الرياضية في مقر إقامته، مساء الأحد، بإشراف المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

وفي سياق متصل، واصل اللاعبان علاء حجي وزكريا هوساوي برنامجيهما العلاجيين برفقة الجهاز الطبي.

وكان المنتخب السعودي قد تأهل بعد فوزه على منتخب قطر 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.