وجرت المباراة ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 المقررة في أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 عبر بوسو ديثيجاني، الذي استفاد من خطأ ساذج من مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر.

ويتصدر كلا المنتخبين ترتيب مجموعتيهما في التصفيات. فمنتخب مصر يحتل قمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط مؤقتة، بعد تعادله السلبي مع أنجولا وفوزه 5-0 على جنوب السودان متذيل الترتيب بلا نقاط في الجولة الثانية.

ويتفوق الفراعنة بفارق نقطة واحدة على مالاوي أقرب ملاحقيهم، والذي يواجه أنغولا صاحبة المركز الثالث بنقطة واحدة في الجولة الثانية يوم الثلاثاء.

أما منتخب جنوب إفريقيا، فيتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، وبفارق 3 نقاط عن غينيا أقرب ملاحقيه.

وكانت جنوب إفريقيا قد فازت 2-1 على غينيا في الجولة الافتتاحية، ثم حققت انتصارا كبيرا على إريتريا بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية.