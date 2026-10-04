وضمنت البرتغال بذلك تأهلها إلى دور الثمانية المقرر في مارس المقبل، وذلك في ظل أجواء مشحونة أعقبت انسحاب كريستيانو رونالدو من معسكر المنتخب.

وسجل غونزالو راموس هدف الفوز قبل إحدى عشرة دقيقة من نهاية المباراة، ليضمن للبرتغال احتلال أحد المركزين الأولين في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، إذ تتقدم بـ6 نقاط على الدنمارك صاحبة المركز الثاني، والتي فازت بدورها 1-0 على ويلز صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكانت النرويج قد بادرت بالتسجيل في الدقيقة 36 عبر قلب الدفاع كريستوفر آجر، الذي سدد كرة قوية متقنة من حدود منطقة الجزاء.

لكن البرتغال ردت بعد دقيقتين فقط بهدف رائع لجواو كانسيلو بكرة صاروخية أدرك بها التعادل. ثم استغل راموس كرة هيأها له جواو فيليكس بضربة رأس، ليوجهها بمهارة إلى داخل الشباك ويحسم الفوز.

وشاب فرحة البرتغال طرد فرانسيسكو كونسيساو ببطاقة حمراء قبل 4 دقائق من النهاية، بعدما رفع إبهامه ساخرا في وجه الحكم إثر حصوله على بطاقة صفراء، ليطرده على الفور.