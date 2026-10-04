وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أنها علمت أن أحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب تم إخطاره بحزم أمتعته ومغادرة المعسكر بعد رونالدو.

وأوضحت أن أنطونيو كوستا، مسؤول المعدات والملابس في المنتخب البرتغالي، غادر إلى جانب رونالدو.

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي غاضبا، وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه اتخذ قراره بعد المؤتمر الصحفي للمدرب جورجي جيسوس ومحادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي.

وينتظر رونالدو الوقت المناسب للكشف عن حقيقة الأمر للجماهير البرتغالية وشرح أسباب مغادرته.

وسيواجه المنتخب البرتغالي نظيره النرويجي مساء ، الأحد، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وستكون تلك المباراة الثانية للفريق بعد مغادرة رونالدو، حيث فاز الفريق على الدنمارك 4-2 الخميس الماضي.