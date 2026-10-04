وافتتح المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بالفوز على اليمن بأربعة أهداف، قبل أن يضيف 3 أهداف في مرمى البحرين، ثم سجل هدفا أمام قطر في ختام دور المجموعات، وهدفا آخر أمام عمان في الدور نصف النهائي، ليصل إجمالي أهدافه إلى 9.

وبات المنتخب الإماراتي بحاجة إلى هدف واحد في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي لمعادلة أفضل رصيد تهديفي له في نسخة واحدة من كأس الخليج، والبالغ 10 أهداف، والذي حققه مرتين؛ الأولى في النسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين عام 1986، عندما سجل 10 أهداف في 6 مباريات، والثانية في النسخة الحادية والعشرين التي استضافتها البحرين عام 2013، بعدما أحرز 10 أهداف في 5 مباريات.

ويخوض منتخب الإمارات المباراة النهائية لـ"خليجي 27" أمام المنتخب السعودي، الثلاثاء المقبل، على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بعدما تأهل إلى النهائي إثر فوزه على المنتخب العماني بهدف دون رد في الدور نصف النهائي.

وتمنح المباراة النهائية المنتخب الإماراتي فرصة لتجاوز أفضل حصيلة تهديفية في تاريخ مشاركاته بكأس الخليج، في حال نجح في تسجيل هدفين أو أكثر، إلى جانب سعيه لإحراز لقبه الثالث في البطولة، بعد تتويجه بلقبي النسختين الثامنة عشرة عام 2007، والحادية والعشرين عام 2013.