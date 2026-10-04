ورد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خالد الدرندلي على الأنباء التي ترددت بشأن إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حال تقدمه بتقرير رسمي تشمل أحداث رحلة جنوب السودان.

وأوضح الدرندلي أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يقف بالكامل خلف الجهاز الفني ويدعمه بكل قوة في مهمته الحالية.

وقال الدرندلي، في تصريحات لقناة "أون سبورت" الرياضية المصرية، إن "إبراهيم حسن تجاهل مصافحته والتعامل معه حين كان رئيسا لبعثة المنتخب في رحلة جنوب السودان".

وتابع الدرندلي: "لم نقصر في دعم المنتخب وحضرنا كافة التدريبات ولم يحدث أي خلاف مباشر بين إدارة الاتحاد المصري والجهاز الفني".

وعن إمكانية الإطاحة بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن حال تقدمه بتقرير رسمي، قال الدرندلي إن الجهاز الفني لن يرحل عن قيادة الفراعنة إذا تقدم بتقريره.

وأضاف: "ليست القصة استمرار الجهاز الفني من عدمها، ومن الطبيعي أن يكتب رئيس البعثة تقريره والقرار يكون لمجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة".

وأشار إلى أن الاتحاد المصري لا يتخذ قرارات متسرعة وينظر إلى استقرار المنتخب، كما أنه "لا يقوم بتصفية الحسابات".

وكان منتخب مصر قد فاز على مضيفه جنوب السودان بنتيجة 5-0، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.