وتعرض جيسوس، خلال مؤتمر صحفي، السبت، لأسئلة عديدة بشأن رونالدو قبل مواجهة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يتدخل الجهاز الإعلامي للمنتخب وينهي المؤتمر بعد تكرار الأسئلة بشأن اللاعب.

وقال جيسوس: "هل تحدثت مع كريستيانو؟ لن أخبركم بأي شيء. إنه رمز لمنتخبنا وللبرتغال، وسيكون لدينا وقت للحديث عن كل هذا بعد المباراة. دعوني أركز حاليا على الفريق ومنافسنا النرويج، أحد أفضل 5 منتخبات في أوروبا، والذي يضم لاعبين رائعين".

وغادر رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 146 هدفا في 234 مباراة، معسكر بلاده بعد معرفته بخطة جيسوس لإبقائه على مقاعد البدلاء للمرة الثانية تواليا، وسط تقارير عن إمكانية اعتزاله اللعب الدولي.

وقال برونو فرنانديز، الذي حضر المؤتمر إلى جانب جيسوس: "أهم شيء هو أنه مهما حدث، سيظل كريستيانو دائما أكبر رمز لمنتخبنا ولكرة القدم البرتغالية. لديه مكان محفوظ بين أفضل اللاعبين على الإطلاق، وكذلك في قلوب جميع البرتغاليين".

وتتصدر البرتغال مجموعتها في دوري الأمم برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، بينها انتصاران دون رونالدو، قبل استضافة النرويج، الأحد، في بورتو.